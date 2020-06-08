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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق: قادرون على تخطى الأزمة الاقتصادية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:57 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، أن بلاده تمر بأزمة اقتصادية بسبب كورونا وقادرة على تجاوزها.

وذكر مكتب «الكاظمي» في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم اليوم رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سلمها السفير الياباني في بغداد، هاشيموتو ناوفومي.

وأشار الكاظمي الى أن العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وهو قادر على تجاوز أزمته من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، مبينا أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة من أجل تعزيز الاقتصاد وتطوير قدرات العراق في مجال الطاقة.

وقدم الكاظمي الشكر نظيره الياباني وثمّن مواقف اليابان ودعمها المتواصل للعراق، وأكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مستوى التعاون بينهما.

وأشاد ناوفومي بجهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في استكمال الكابينة الحكومية، وسعيه لتحقيق عراق مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب العراقي، مشيرًا الى "دور العراق الإقليمي في المنطقة والعالم".

وأكد أن "حكومته ستتعاون مع الحكومة العراقية في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات".

وتناول السفير الياباني "المشاريع المنفّذة في العراق من خلال القرض الياباني، وأيضا من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)"، مؤكدا حرص حكومته "على تعزيز التعاون مع العراق".

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