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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح في 6 سنوات.. كيف دعم السيسي حراس بوابة مصر الغربية؟

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:40 م
السيسي
السيسي
ياسمين شعيب
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6 سنوات من الإنجازات شهدتها محافظة مرسى مطروح مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، ومنذ ذلك الحين وهو يهتم بالمحافظات الحدودية وكان لمطروح نصيبا كبيرا وحقق أحلام "حراس البوابة الغربية لمصر".

وخلال السطور التالية ترصد "الدستور" أهم إنجازات الرئيس السيسي بمطروح:

- افتتح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عده مشروعات قومية في محافظة مطروح عبر الفيديو كونفرانس تضمنت "متحف الآثار، محطة التحلية ١و٢، طريق الضبعة روض الفرج، مستشفي النجيلة المركزي، طريق سيوه جغبوب ".

ووضع "السيسي" حجر أساس إنشاء مدينة العلمين الجديدة "المرحلة الأولى" والمقامة على مسطح 24 ألف فدان وتبلغ تكلفة إنشاءات المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة 26 مليار جنيه، والتي تتضمن بحيرات المنطقة الشاطئية والمنطقة الترفيهية والتجارية والمنطقة الشاطئية "مرافق" والممشى السياحي ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف متر3 في اليوم وعمارات منطقة الداون تاون.

وتتضمن أيضا إنشاءات المرحلة الأولى جامعه العلمين الدولية للعلوم "المرحلة الأولى" ومرافق المنطقة الجنوبية ومرافق منطقة الإسكان الاجتماعي والمنطقة الأولي "أ" بالإضافة إلى تحويل الطريق الدولي الساحلي ليكون جنوب مدينة العلمين وإنشاء 7 كوبري بالمنطقة الشاطئية وكوبري مزلقان سيدي عبد الرحمن.

وأكد مصدر رسمي بمحافظة مطروح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية في 30 يونيو عدة مشروعات عبر الفيديو كونفرانس تضم "محطة تحلية الضبعة بطاقة 40 ألف متر 3 في اليوم قابلة للزيادة، محطة تحلية مياه الرميلة 3 بطاقة إنتاجية 24 ألف متر 3 في اليوم، صومعة غلال الحمام المنشأة على مساحة 6000 متر بسعة تخزين 45 ألف طن قمح بتكلفة 130 مليون جنية، المدرسة الصناعية، المدرسة الزراعية في سيوة، الضبعة النووية، مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، المرحلة الأولي بمدينة العلمين الجديدة".

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