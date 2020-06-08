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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:59 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مصطفى دياب
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كشف الأطباء المعالجون للفنانة رجاء الجداوي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وأكد الطاقم الطبي، أن حالتها العامة مستقرة، وحالتها تتحسن بشكل تدريجي، خاصة أن عامل كبرها في السن مؤثر على عدم تعافيها بشكل كامل سريعًا، مشيرًا إلى أن نسبة الأكسجين في الدم وصلت 95 وينتظرون ارتفاعه التدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الأطباء أن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

كانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوحت نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 8 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عنها بعد وصولها مستشفى العزل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن البدء في تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس "كورونا" من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبهما، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعاف جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ٥ مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، إضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.

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