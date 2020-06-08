إنجازات 6 سنوات.. مشروعات تنموية وزراعة ملايين الأفدنة

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل، أبرز الإنجازات التي تحققت لمصر بعد مرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.واستعرضت العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة التى ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية.ومئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مرورا بمشروعات إسكان أهالى العشوائيات فى الأسمرات بمراحله المختلفة، ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون.