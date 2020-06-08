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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس للسيسي: سطرت بحروف من نور حقبة مهمة في تاريخ مصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:32 م
السيسى و تواضروس
السيسى و تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة- ماريان رسمى
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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية.

وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان له: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسئولية ضخمة، وواجهتم تحديات جساما داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.

وأضاف: ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين؛ فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته.

وتابع: لقد سطرت بحروف من نور حقبة مهمة في التاريخ المصري وسيذكر التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن.

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