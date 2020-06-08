عبدالعال: «الطوارئ» يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الطوارئ أعطى الدولة المصرية استخدام السلطات المخولة إليها في إدارة المستشفيات الخاصة، وأتمنى أن لا نصل إليها قانونا حال مبالغتها في أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم: "أتمنى من كل أصحاب هذه المستشفيات تقدير الظرف الراهن، لأن الأزمة تستلزم تجنيد كل إمكانيات الدولة وعليهم أن يعيدوا النظر، وأعلم أن الأطباء عندهم تخوف فيضطرون لدفع مرتبات عالية، والمستلزمات تكلفتها مرتفعة، لكن لا بد من استشعار المسئولية، وهذا الزيادات غير ممكنة في ظل هذه الظروف".تعليق رئيس البرلمان جاء للرد على ما تقدم به النائب مجدي مرشد، حول ما أثير عن المبالغة الكبيرة في أسعار وتكلفة دخول المسستشفيات الخاصة وضرورة تدخل الدولة للحد من هذه الظاهرة.