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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» تؤكد فاعلية عقار «هيدروكسى كلوروكين» فى علاج مصابى كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:13 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
ياسمين عباس
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فاعلية عقار "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، والإبقاء عليه ضمن بروتوكول العلاج، لافتة إلى أن الدواء فعال في مصر للحالات البسيطة والمتوسطة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، خلال لقائها على قناة النيل للأخبار، اليوم الإثنين، إلى وجود نتائج قوية مع البلازما للمتعافين خاصة للحالات الحرجة، لذلك تم التوسع فيها مع فتح أبواب مراكز الدم للمساهمة في علاج الحالات الشديدة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، بأن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب الوفيات، مرجحة ذلك إلى بعض الأسباب منها اعتماد البروتوكول الجديد، والذي يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، فضلا عن انضمام 320 مستشفى لعلاج كورونا ما أسهم في استيعاب الزيادة في أعداد الإصابات التي حدثت في نهاية رمضان وأول العيد.

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