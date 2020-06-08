غدًا.. صرف المعاشات لأكثر من 3000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الثلاثاء، في صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.وأضافت فى بيان، أن اليوم سينتهي صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممن تزيد معاشاتهم على 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه، والذى استمر على مدار يومين.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر، وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه وعددهم مليون قائم بالصرف يومي الأحد والإثنين الموافقين (7-8) من شهر يونيو.