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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنك الدم بالإسكندرية يتسلم جهاز سحب بلازما المتعافين من كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:45 م
بلازما المتعافين
بلازما المتعافين
هبه عويضه
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قال الدكتور أحمد جمال مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية، إن المركز قد تسلم جهاز سحب البلازما، وذلك لعلاج المضاعفات الشديدة التي تعاني منها الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

وأضاف «جمال» في تصريح خاص لـ« الدستور» أن الجهاز المخصص لسحب بلازما المتعافين موجود الآن بداخل مركز بنك الدم بكوم الدكة في الإسكندرية، مشيرًا إنه من المنتظر تفعيله بمجرد وصول مستلزمات الجهاز، وتجهيز غرف سحب البلازما.

وأشار إلى أن بنك الدم بالإسكندرية مستعد تمامًا مع انطلاق بداية العمل، حيث إنه المصدر الوحيد للدم الآمن والذي يوزع على جميع مراكز والمستشفيات الحكومية بالإسكندرية.

وأوضح مدير بنك الدم بالإسكندرية، أن العمل بعلاج الحالات الحرجة عن طريق بلازما المتعافين، قد بدات بالمركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، ليتم تعميمها في 5 مراكز على مستوى الجمهورية، وذلك عن طريق التواصل مع المتاعفين من فيروس كورونا، والذي مر على تعافيهم مدة 14 للتأكد من الشفاء تماما والاستفادة في علاج مضاعفات حالات أخرى.

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