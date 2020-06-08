الحوثيون يتعمدون نقل فيروس كورونا للمعارضين المعتقلين

يتعمد الحوثيون المدعومون من إيران، نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين سجونهم السرية والمعروفة لننقل العدوى للمعتقلين لديها.ويقبع فى سجون الحوثى أكثر من 18 ألف سجينًا ومعتقل، منهم 8 آلاف في صنعاء وحدها، يتوزعون على نحو 30 سجنًا ومعتقلًا، أصبحت حياتهم مهددة جراء تفشي فيروس كورونا في سجون صنعاء.ونقل الحوثيون أواخر مايو الماضي ستة من المعتقلين باحتياطي السجن المركزي إلى مستشفيين في صنعاء بعد أن ساءت حالتهم الصحية نتيجة إصابتهم بالفيروس، حيث توفي 3 منهم بعد أيام.وأكدت مصادر مطلعة أن الحوثيين عملوا على نشر كورونا في سجونهم بهدف تصفية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمناهضين للانقلاب، وفقا للعربية نت.وتفشى الفيروس في 3 معتقلات رئيسية في صنعاء، تضم مئات المعتقلين السياسيين، وهي السجن السياسي وسجن هبره واحتياطي السجن المركزي.يذكر أن تلك السجون تعانى من وضع صحي سيئ للغاية في أماكن تعتبر غير صالحة للعيش الادمي، إضافة إلى استغلال الحوثيين للوباء برفع أسعار الأودية والمستلزمات الصحية أضعافا مضاعفة.وأطلق أهالي الأسرى والمختطفين في سجون الحوثيين نداءات ومطالبات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وللمجتمع الدولي للإفراج الفوري عن أبنائهم في ظل تفشي كورونا.