«مرتزقة أردوغان» يقتلون فتاة كردية ويلقون جثتها

أعلن نشطاء سوريون العثور على جثة الشابة الكردية القاصرة "ملك نبيه خليل" مقتولة ومرمية، عقب اختطافها على يد عناصر من فرقة "السلطان مراد" التابعة لأنقرة شمال شرق سوريا.ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورا قالوا إنها للفتاة الكردية، التي اختطفها مجهولون، يوم الجمعة الماضي، بعدما اخترق الرصاص جسدها.وأفاد ناشطون من إعزاز، بأنه تم إعدام الفتاة ملاك رميًا بالرصاص، وأشارت المصادر إلى أن الفتاة كانت مطلوبة من قبل شرطة إعزاز بتهمة التخابر مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي الذريعة التي اعتادت الميليشيا التابعة لتركيا على اتخاذها عند خطف البنات واعتقالهن، وفقا "للعربية نت".يذكر أن عددًا من الفتيات والنساء المختطفات لدى الميليشيات الموالية لتركيا أصبح كبيرا، وكثير منهن أجبر على الزواج من مسلحين، فيما يعد هذا جزءا بسيطا مما تعانيه النساء في عفرين على يد مسلحي الفصائل.