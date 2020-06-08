«المصل واللقاح»: لقاح كورونا سيكون متاحًا خلال شهرين (فيديو)

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن إحدى الشركات العالمية أعلنت أنها ستوفر لقاحًا لفيروس كورونا ويتم استخدامه عن طريق الاستنشاق.وأشار "حداد" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم طرح اللقاح خلال شهرين، وسيعطي حماية كبيرة جدا، منوها بأنه لأول مرة يتم الوصول إلى مستحضر رذاذي يحتوي على لقاح ضد فيروس كورونا.وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بالمثل واللقاح، أن ما تم التوصل له لقاح وليس دواء، ولم يفصح عن تكوينه، متوقعا أنه سيكون طعم ميت يتم وضعه في البخاخة، ويتم استنشاقه، فيكون جهازنا المناعي أجسامًا مضادة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.