العالول: مسيرة اليوم تحذير للعالم من مخاطر الضم

أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن المسيرة المركزية التي ستنطلق بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة رام الله تحمل رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطينى بكل فئاته وأطيافه يرفض السياسة الأمريكية والإسرائيلية وخطة الضم.وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن قرار القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا هو مسار إجباري لرفض مخططات الضم لأن البديل هو خيار الذل وأن يكون الفلسطينون مؤيدين للاحتلال وسياساته، والقبول بجرائمه ومستوطنيه بحق الأرض والشعب الفلسطيني.وأكد العالول أن الشعب الفلسطينى يدرك تبعات القرار الذي اتخذته القيادة ويواصل التفافة حول قيادته من خلال الفعاليات الشعبية في كافة المناطق إضافة إلى التحركات الدولية والتي أثمرت عن تأييد دولي مع الشعب الفلسطينى رغم جائحة كورونا، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.وشدد العالول على أن القرار الفلسطيني يأتي تحذيرًا للعالم من مخاطر الضم قبل تنفيذه فعليًا، مؤكدًا العمل على تعزيز صمود المواطنين لمواجهة القرار.