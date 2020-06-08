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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان: جار تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بسوهاج بـ259 مليون

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:07 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بتكلفة 259 مليون جنيه، بمحافظة سوهاج، وهى مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج جنيه.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الاجمالية 123 مليون جنيه وتشمل تنفيذ ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 مترًا وخطوط طرد بطول 10879 مترًا ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة.

وأشار اللواء المهندس محمد بدرى محمد، إلى ان مشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج تبلغ تكلفتها الاجمالية 136 مليون جنيه وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 25860 مترًا وخطوط طرد بطول 7182 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة تخدم 34862 نسمة.

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