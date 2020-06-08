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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«هندسة القاهرة» تقدم حلولًا لمشاكل فقد الأطفال وضعاف السمع والمكفوفين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:04 ص
محمد الخشت
محمد الخشت
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز 3 فرق طلابية بكلية الهندسة، في مسابقة «ابتكار» التي ينظمها مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد منافسة مع نحو 50 فريقًا آخر، حول مشروعات تخرج 2019.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بكلية الهندسة وما تقدمه من خريجين مميزين في كل التخصصات الهندسية، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تعد بيتًا للتعليم والخبرة على اعلى مستوي حيث تؤهل مهندسي المستقبل العلوم الهندسية والتكنولوجية الحديثة، فضلًا عن خريجي الكلية الذين يقودون عددًا من كبرى الشركات المصرية والعالمية. وقدم د محمد الخشت التهنئة للأساتذة والطلاب على هذا الإنجاز المتميز الذي يؤكد تميز التكوين العلمي والبحثي لطلاب وأساتذة جامعة القاهرة.

فيما قدم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، التهنئة للطلاب الفائزين، والذين يمثلون قسمى «الإلكترونيات والاتصالات الكهربية» و«الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات»، كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون دوما بعرض أفكار حديثة ومتطورة علي الطلاب.

وأوضح عبدالفتاح، أن الفريق الأول تحت إشراف الدكتور عمر أحمد نصر في قسم الإلكترونيات والاتصالات حصل على المركز الأول في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه لمجموعة الطلاب، وذلك عن مشروع لحل مشكلة فقد الأطفال عند الذهاب إلى أماكن التسوق أو الحدائق والأماكن العامة، حيث قام الفريق بتصميم وتنفيذ نظام يستخدم كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن للتأكد أوتوماتيكيًا من خروج الأطفال مع آبائهم، في حالة اختفائهم أو خروجهم مع شخص آخر، ويقوم النظام بتوجيه الأمن الخاص بالمكان إلى البوابة التي فيها المشكلة.

وتقدم الدكتور عمر نصر بمشروع في نفس الموضوع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد حصل المشروع على تقييم ممتاز وتمت الموافقة على دعم المشروع لتحويله إلى منتج مبدئي خلال عام.

فيما حصل الفريق الثانى تحت إشراف الدكتور أحمد هشام قنديل بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات على المركز الأول في مجال تطبيقات الموبايل وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه لمجموعة الطلاب، حيث قدم المشروع تطبيقًا لتحسين تواصل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو مشاكل فى النطق مع مجتمعاتهم، ويشتمل التطبيق على مجموعة من البطاقات الناطقة تمثل الكلمات الأساسية المستخدمة في الحياة اليومية حيث يمكن استخدامها مفردة أو تكوين جمل كاملة ويمكن للمريض إنشاء بطاقاته الخاصة، لاستخدام التطبيق كأداة لإعادة التأهيل لتحسين نطق المريض.

أما الفريق الثالث تحت إشراف كل من الدكتورة سحر فوزى والدكتور أحمد البيلى، حصل على المركز الثاني فى مسار الواقع الافتراضى وجائزة قيمتها 10000 جنيه لمجموعة الطلاب، ويهدف المشروع إلى تمكين المكفوفين من تجنب العقبات في طريقهم من خلال التعرف على الأشياء المحيطة كما يمكنهم من التعرف على الأشخاص المحيطين، وتطبيق قراءة اللافتات لمساعدة الأميين.

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