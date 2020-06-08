إطلاق المرحلة الثالثة من تطبيق «أبناء النور» لخدمة مدارس الأحد

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني خدام مدارس الأحد بكل كنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد، والذي أعدته خدمة مدارس الأحد بالإسكندرية.ويوفر التطبيق الذي تديره منصة أبناء النور الإلكترونية العديد من الخواص الإلكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.وأطلق قداسة البابا المرحلة الثالثة من التطبيق الخدمي مطلع العام الجاري لخدمة كل كنائس الكرازة المرقسية. بينما أطلقت المرحلة الأولى منه بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد في يوليو ٢٠١٨، وأطلقت المرحلة الثانية والتي شملت كنائس الإسكندرية في يناير ٢٠١٩.