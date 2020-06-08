عقيلة صالح: رفض إعلان القاهرة خسارة الجميع ولا نفط مع المدافع

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن إعلان القاهرة للسلام هو أفضل حل للأزمة الليبية حيث جاء تتويجا لمشاورات محلية ودولية.وأضاف صالح، في تصريحات لـ "العربية"، أن المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية مستفيد من الوضع الراهن ومن مصلحته استمرار الأزمة.ولفت إلى أن الخلاف الروسي الأميركي في ليبيا ليس بجديد ونتوقع تحقيق مصالحهم بما يتناسب مع مصالح الليبيين.وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن عودة إنتاج النفط مرتبط بوقف إطلاق النار بشكل مباشر، مؤكدًا "لا نفط مع المدافع".وجدد، أن التدخل التركي ساهم في تعقيد المشهد، مشيرا إلى أن انسحاب الجيش الليبي جاء حرصا على الليبيين.وأكد أن رفض المبادرة المصرية سيؤدي إلى استمرار المعارك العسكرية، وتابع الكل خاسر والجيش سيرد على أي تهديدات.واقترح "صالح"، أن يختار كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية ممثليه في المشهد السياسي الجديد.وقال مجددًا: " لا خلاف مع قيادة الجيش وكلنا نسعى لذات الهدف حتى لو اختلفت الآراء حول ذلك"، مؤكدًا أن "هناك تفاعلا دوليا إيجابيا مع مبادرة القاهرة للسلام في ليبيا"وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي، بحضور عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة تحمل اسم "إعلان القاهرة"، تحذر من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة، وتدعو لاحترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، وتشمل مقترحا بوقف لإطلاق النار يبدأ يوم الاثنين 8 يونيو؛ لاستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 التي ترعاها الامم المتحدة، إلى جانب بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.