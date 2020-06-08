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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جراء 13 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:41 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء أكثر من 13 مليون اختبار في البلاد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر المكتب الصحفي للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء أكثر من 13 مليون فحص للكشف عن فيروس "كورونا" في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء وحتى الآن، مضيفا أنه إجراء 294 ألف اختبار خلال اليوم الماضي فقط.

يُذكر أن رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت في وقت سابق أن إجراء اختبارت الفيروس التاجي بشكل دائم ليست ضرورية، ولكن البرلماني الروسي بمجلس الدوما، الطبيب النفسي، بوريس مينديليفيتش أكد في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء هذه الاختبارات على نطاق واسع في روسيا.

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