«النيل لحليج الأقطان» تناقش آلية سداد مبلغ التسوية مع «القابضة»

يناقش مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان اليوم الإثنين 8 يونيو الجاري، كيفية وآلية تدبير مبلغ التسوية مع الشركة القابضة للتشييد.وأعلنت الشركة عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 933.3 بالمائة، على أساس سنوي.وسجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.