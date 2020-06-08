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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8-6-2020

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:24 ص
الحديد
الحديد
محمد أبوعاصي
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يقدم لكم «الدستور»، أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 8-6-2020، بداية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث شهدت عمليات البيع حالة من الرواج بعد ركود استمر نحو 3 أشهر، مُنيت على أثرها بخسائر كبيرة، وتراجع في المبيعات قُدر بنحو 45%.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سقف التوقعات بدخول الأسواق موجة من النشاط بالتزامن مع تحسن سعر صرف الدولار عالميًا، باعتبار أحد المؤشرات الهامة التي تتحكم بسوق التجارة العالمية.

وبحسب توقعات إيجابية، فإن السوق في طريقة للعودة مجددًا، فالنشاط التجاري في طريقة لتحقيق نتائج إيجابية، بالتزامن مع إتخاذ الحكومات إجراءات برفع الحظر المفروض بسبب إنتشار فيروس كرورنا.

ويُنتظر أن تدعم الحكومات إجرائاتها لتنشيط الاقتصادات، بفك الحظر جزئيًا على حركات التجارة البحرية والمطارات، حيث تدعم عملية تنشيط التداول وتحريك عمليات التجارة.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا حافظت أسعار الحديد على استقرارها محليًا، عند آخر زيادات حققتها في بعض الأنواع الأسبوع الماضي، يأتي في ظل توقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

و سجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه، كما سجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن.

حديد عز الدخيلة سجل 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك، وسجل حديد بشاي سجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن.

كما سجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن، وسجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، وسجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.

وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 9550 جنيهًا.



سعر الأسمنت المصري اليوم

وسجلت أسواق الأسمنت زيادات قُدرت في المتوسط بنحو 10 جنيهات، بالمقارنة بتعاملات الأمس.

وسجل السويدي للأسمنت 725 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن.


أسعار الأسمنت المصري اليوم

كما سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

أسمنت أسوان سجل 725 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 735 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 735 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.

يذكر أن المؤسسات الدولية، قد أشادت بقوة الاقتصاد المصري، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، حيث تتبعه الحكومة من إجراءات صحيحة لتنشيط الاستثمار والنهوض بقطاعات الصناعة والتصدير والتجارة والسياحة وتنقية البيئة التشريعية.

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