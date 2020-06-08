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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السجينى يطالب الحكومة ببدائل بعد وقف تراخيص البناء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:02 ص
السجيني
السجيني
أحلام عبدالرحمن
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علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء، الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها للتأكد من توافقها مع الاشتراطات البنائية والجراجات في محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتبارًا من 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن قرار وزير التنمية المحلية يجب أن يتم تحديده بعواصم المحافظات الكبرى، ويجب إيجاد بدائل وطرحها للناس.

وأضاف: "هناك تواصل مع وزير التنمية والمحلية، وإن شاء الله خلال أيام سيكون هناك مراجعات لقرار وقف تراخيص البناء".

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، واللجنة تنتظر توافق كافة القوى السياسية عليه، مردفا:"نأمل في خروج قانون المحليات الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، وننتظر توافق القوى السياسية".

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