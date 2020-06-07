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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوامر للشرطة البريطانية بفض التظاهرات بسبب أعمال العنف

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:26 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
محمد عمر
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أصدرت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، أمرًا بالانتشار لفض المظاهرات داخل مدينة وستمنستر بالعاصمة لندن حتى الساعة الـ6 من صباح غد بعد حدوث أعمال عنف.

وشهدت بريطانيا منذ أيام تظاهرات بلندن تضامنا مع الاحتجاجات الواسعة التي خرجت في الولايات المتحدة اعتراضا على مقتل جورج فلويد على أيدي ضباط من الشرطة في حادث وصف بالعنصري.

وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق اليوم، أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق في المملكة مؤخرا اعتراضا على مقتل الأمريكي جورج فلويد، خربتها أعمال البلطجة وانحرفت عن غايتها، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الشعب له الحق في التظاهر بسلمية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لكن ليس لديه حق في مهاجمة الشرطة.

ودعت شرطة العاصمة لندن المشاركين في المظاهرات على أن يجدوا طريقة مختلفة للتعبير عن رأيهم، وذلك بعد تجمع حشود ضخمة أمام السفارة الأمريكية لدى لندن لليوم الثاني على التوالي.

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