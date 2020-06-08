سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 8-6-2020 فى البنوك المصرية





سعر الدينار الكويتي اليوم

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:



سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجينه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول للشراء 53.10 جنيه وللبيع 53.78 جنيه، وفي البنك المركزي سجل للشراء 52.45 جنيه وللبيع 52.91 جنيه، كما سجل المصرف العربي الدولي للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.85 جنيه، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.87 جنيه.



اقرأ أيضا: ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول للشراء 53.10 جنيه وللبيع 53.78 جنيه، وفي البنك المركزي سجل للشراء 52.45 جنيه وللبيع 52.91 جنيه، كما سجل المصرف العربي الدولي للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.85 جنيه، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.87 جنيه.اقرأ أيضا:



وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي للشراء 51.02 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي للشراء 52.00 جنيهًا وللبيع 52.85 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.02 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، وسجل بنك عودة للشراء 51.74 جنيه وللبيع 52.99 جنيه، أما بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.30 وللبيع 52.91 جنيه.



وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 51.47 جنيه وللبيع 52.99 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 52.83 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 52.85 جنيه، كما سجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 50.21 جنيه وللبيع 53.89 جنيه.



أما في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 50.84 جنيه وللبيع 52.48 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 52.83 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية للشراء 50.01 جنيه وللبيع 52.83 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 50.01 جنيه وللبيع 52.76 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 52.85 جنيه.

تباينت أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي المصري للشراء 52.49 وللبيع 52.85.