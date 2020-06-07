أحمد زاهر يكشف كواليس أصعب مشهد في «البرنس»

قال الفنان أحمد زاهر إن شخصية «فتحي» في مسلسل «البرنس» الذي عُرض خلال شهر رمضان 2020، شخصية مغرية لأي ممثل لأنه يستطيع تغذيتها بشكل جيد.وأضاف «زاهر» خلال مداخلة عبر «سكايب» لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الأحد: «قررت تجسيد الدور لأن المخرج محمد سامي عبقري، وشاركت معه في خمسة أعمال، وفيه بينا كيمياء ونفهم بعضنا بلغة العين، وقررت التغيير بأداء دور فتحي في مسلسل البرنس».وعن مشاهد التشاجر والأكشن، قال الفنان أحمد زاهر إن الضرب لم يكن حقيقيًا، لافتًا إلى أن أصعب مشهد كان في الحلقة الثامنة، حيث كان مع الفنانة روجينا، وكان مرهقًا تمثيلًا وحفظًا وكانت مدته 11 دقيقة على الشاشة، بالإضافة لمشهد موت روجينا ومشهد محمد رمضان في آخر المسلسل.مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش وإنتاج شركة سينرجي.