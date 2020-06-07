قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: على جميع المصريين أن يكونوا أكثرًا وعيًا بخطورة الشائعات.وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "لا نريد لها أن تؤثر فى مسيرة الدولة المصرية ليس فى التعليم فقط بل فى كافة القطاعات"، مشيرًا إلى أنه كان هناك من يريد إفشال منظومة الأبحاث ولكن ذلك لم يحدث.وطمأن "شوقى "وزير التعليم لأولياء الأمور: لا تسمحوا للشائعات أن تؤثر عليكم وتعرضنا لهجوم كبير فى مشروعات الأبحاث ولكنها نجحت.. الكورونا لا تأتى واحنا قاعدين في اللجنة ولكن لها أعراض ونحن مستعدون جيدًا للحفاظ على صحة الطلاب"، مشددًا على أنه سيتم مراعاة البعد النفسى في لجان الرأفة.ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للمصريين قال خلالها: "ولادكم فى عنينا.. وأنا وزملائي بنعرض حياتنا للخطر من أجل تهيئة أفضل امتحانات ثانوية.. نتمنى أن لا يأتى أولياء الأمور مع أبنائهم الامتحانات حتى لا يحدث تكدس.. ولا تستمعوا للشائعات عبر السوشيال ميديا.. سنطبق قانون الغش بصرامة ويوجد غرف متابعة فى كافة المحافظات لمواجهة أي محاولة غش..وبنقول للأولاد اعتمدوا على أنفسكم".