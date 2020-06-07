القبض على برلماني بنغالي في الكويت بتهمة الاتجار بالبشر



من جهته، قال سفير بنغلاديش في الكويت، إس إم أبو الكلام، إنه يتواصل مع السلطات الكويتية في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك تقارير وبلاغات ضد النائب البنغالي عن مزاعم بشأن الاتجار بالبشر.

ألقت السلطات الكويتية، القبض على النائب البنغلاديشي، محمد شهيد إسلام، فيما أحالته النيابة العامة للتحقيق بتهمة الاتجار بالبشر.ووجّهت النيابة الكويتية إلى محمد شهيد تهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وجلب عمالة سائبة من بلده مقابل مبالغ مالية طائلة، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال 5 وافدين بنغال أكدوا دفعهم مبالغ تصل إلى 3000 دينار مقابل القدوم إلى الكويت للنائب البنغالي، وأنهم كانوا يدفعون مبالغ مالية سنوية مقابل تجديد إقاماتهم.وقالت الصحيفة إن محمد شهيد معروف عنه التورط في قضايا الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وتم القبض عليه من منزله في منطقة مشرف بالكويت أمس السبت.