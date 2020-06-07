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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 784 من العالقين بالسعودية والكويت

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:47 م
العالقين بالسعودية
العالقين بالسعودية
فاتن غلاب
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، 4 رحلات طيران استثنائية، قادمين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنهم نحو 784 مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصل المطار رحلة سيرتها شركة فلاي إيجيبت قادمة من مدينة جدة السعودية على متنها 180 راكبا، ورحلة سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران على متنها 165 راكبا، قادمة أيضا من مدينة جدة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من مدينة الدمام على متنها 279 راكبا سيرتها شركة مصر للطيران، فيما استقبل المطار رحلة سيرتها شركة طيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريا.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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