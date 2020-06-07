كنيسة الحبل بلا دنس تحتفل بعيد العنصرة

أقيمت صباح اليوم صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد حلول الروح القدس، بكنيسة الحبل بلا دنس بالدخيلة في الإسكندرية، حيث ترأس الأب فرنسيس وحيد راعي الكنيسة.وألقى الأب فرنسيس كلمة العظة حول إنجيل القديس يوحنا، مشيرًا إلى أن قبل الصعود كان يوجد اثني عشرة تلميذًا، وبعد الصعود أصبحوا «١٢ مسيحا» مستشهدًا بالكلمات الكتابية «لا تحزنوا روح الله ساكن فيكم».وأضاف أن أكبر خطية هي عدم وجود روح الله في حياة الإنسان، واختتم كلمته قائلًا: «نحن نحتاج إلى إرشاد روح الله الذي يقودنا، وأن نطلب منه أن يعطينا الحكمة والتقوي والعفة».