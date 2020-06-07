وزير التعليم يعلن خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية

استبدال 3 مواد ثانوية عامة بامتحان في المنزل





4 موانع في امتحانات الثانوية العامة 2020

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موانع الدخول بامتحانات الثانوية العامة 2020 وهم 4 (الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، السماعات) وقالت الوزارة إنه سوف يتم توفير 7 ملايين جوانتى للمعلمين والمقدرين لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2020.



وقالت الوزارة فى فيديو قامت ببثه على القنوات التلفزيونية: «امتحن وأنت مطمئن.. احنا بنحمى ولادنا وبنحمى بلادنا».

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم حذف المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الثانوي وهما (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي حول امتحانات الثانوية العامة 2020، أنه تم استبداله بامتحان فى المنزل قائًلا: "هنسلمهم البوكليت ويمتحنوه فى البيت".