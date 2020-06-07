وزير التعليم بمؤتمر الثانوية العامة: «أى طالب درجة حرارته عالية هننقله بالإسعاف»

إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقي، إن أى طالب سيكون درجة حرارته عالية فى امتحانات الثانوية العامة 2020 سيتم نقله فى الإسعاف قائًلا: "حتى وإن كان رفع الحرارة لأسباب لا تتعلق بكورونا".وأكد وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي حول امتحانات الثانوية العامة 2020، أن أى طالب موجود فى منطقة يوجد بها حجر صحى سيمنع من دخول الامتحانات ويتم دخول الدور الثاني، مؤكدا أن كل لجنة سوف يكون فيها مسئول صحى سيتم توفيره من وزارة الصحة.وقال الوزير إن من يسمح له بخوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد سيدخل دورًا آخر، ولكن هذا الدور سوف يكون لمن طبقت عليه الأسباب القهرية.وأكد وزير التربية والتعليم أن مطبعة الشرطة تقوم بطباعة الامتحان، بالإضافة إلى أنه سيتم تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية.