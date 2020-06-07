وزير التعليم: 11 طالبًا بكل لجنة ثانوية عامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 65 ألفا و600 لجنة، وأن عدد الطلبة بلغ 653 ألفا، بالإضافة للمراقبين والمقدريين والمشرفين والإداريين.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمجلس الوزراء، لإعلان إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الوزير: «تم تعقيم اللجان واشترينا 17 ألف كاشف حراري و33 مليون كمامة لتوزيعها على الطلاب في الامتحانات».وأضاف أن بكل لجنة 11 طالبا لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة لتهوية الفصول وتعقيمها، ودخول الطلاب 8 صباحا بطابور متباعد بينهم البعض وتعقيم المباني، والكشف عن أجهزة المحمول.وأشار إلى أنه جارٍ تعقيم لجان السير ومقار التصحيح وقبل دخول اللجان سيتم قياس حرارة الطلاب، وأي طالب لديه إحساس بارتفاع درجة الحرارة سيتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة، ودخول الدور الثاني بالدرجه الفعلية.وأكد «شوقي» أن الطلاب المرضى الذين سيدخلون الدور الثاني سيأخذون الدرجة الفعلية سواء كانوا في الحجر الصحي أو معزولين للاشتباه في إصابتهم، ولو رسب أحد الطلاب في مادة او 2 له محاولة أخرى.