إغلاق 116 مدرسة في إسرائيل بسبب كورونا

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، إعادة إغلاق 7 مدارس تفشي فيها فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال التي تم إغلاقها إلى 116، كما تأكد إصابة 330 طالبا ومدرسا، وعزل 16327 أخرين.وأكدت وزارة التعليم لدى الاحتلال، في وقت سابق، تشجيعها لآلية التهلم والدراسة عن بُعد، وإغلاق المدارس، خوفا من تفشي كورونا.وقالت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 17783 حالة، و297 حالة وفاة، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة رفع الإغلاق الشامل تدريجيا، والتعايش مع فيروس كورونا، بينما نشبت خلافات مع وزارة التعايم لديه بشأن إعادة العملية التعليمية.