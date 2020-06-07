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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بقيمة 700 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:23 م
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل _عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع، سماعات هاتف محمول "بلوتوث" – أدوات وأجهزة رياضية – سجائر – ورق) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة 700 ألف جنيه، وضبط 30 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عثور على غزل صيد، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، عدم ارتداء كمامة، ضبط 266 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 120 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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