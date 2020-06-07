واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3631 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 775 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 131 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، 32 مخالفة موقف عشوائي.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.