مطار القاهرة يستقبل 13 مصريا قادمين من أوزبكستان

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة جوية استثنائية تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية قادمة من دولة اوزبكستان وعلى متنها 13 راكبا مصريا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الظروف، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إعادة آلاف المصريين من مختلف دول العالم والراغبين فى العودة الى ارض الوطن، بالتنسيق مع وزارات الطيران المدنى والخارجية والهجرة والجهات المختصة.وعقب وصول الرحلة التابعة لـ"المصرية العالمية للطيران، إلى مطار القاهرة الدولى قامت السلطات المختصة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة.كما قامت السلطات المختصة بادارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين، بالكشف الطبى على الراكبين للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والسماح لهم بمغادرة مطار القاهرة الدولى بعد التوقيع على إقرار العزل الذاتى الطبى بمنازلهم.