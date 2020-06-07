رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بعد قليل.. إعلان قواعد تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بالرقم نفسه

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:09 ص
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
يعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد قليل، لقاءً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع صحفيين وإعلاميين للإعلان عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بالرقم نفسه، خلال 24 ساعة، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال وزير الاتصالات لـ"الدستور" إن تعديل القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بانتقال المستخدم من شبكة إلى أخرى بالرقم نفسه يأتي في إطار تلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تصب في مصلحة الجميع المشغلين والمستخدمين والجهة المنظمة للسوق.

وأكد أن من حق العميل تغيير رقمه من شركة إلى أخرى وفقًا للآليات الجديدة ومن دون أي تأخير أو مضايقة للمستخدم حال عدم اقتناعه بقوة الشبكة في منطقته.

وكان الجهاز القومي للاتصالات قد أصدر ١٠ تقارير جودة لخدمات المحمول ليطلع المستخدمين على مناطق تدني الخدمات وضعف الشبكات لكل شركة على حدة بحسب القياسات التي يجريها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات شهريًا في نحو ٢٤ ألف كيلو متر وأكثر من ٨٠ منطقة وحيًا وطريقًا.

كما استقبل الجهاز القومي للاتصالات نحو 52 ألف شكوى، خلال الربع الأول من العام الجاري لخدمات المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي، تم الانتهاء من حل 50549 منها بنسبة 97%.

وقال التقرير إن شكاوى صعوبة نقل الأرقام بين المشغلين سجلت نحو 43%، تتضمن رفض نقل الرقم بدون سبب أو عدم الرد على الطلب أو وجود مشكلات فنية بعد النقل، ونحو 18% نسبة شكاوى مشاكل في حساب الاستهلاك أو الفواتير، و13% شكاوى من جودة الخدمة، والتي تشمل مشاكل التغطية وجودة الصوت وانقطاع المكالمات وعدم القدرة على إجراء المكالمة وبطء خدمة الموبايل إنترنت ونحو 8% شكاوى من إيقاف الخدمة لعدم استيفاء جميع البيانات المطلوبة لتفعيل الخدمة، و6% شكاوى اشتراك في خدمة دون رغبة العميل، و4% شكاوى من معاملات نقل الأموال عبر الهاتف المحمول "المحفظة"، و3% شكاوى من عدم وضوح العروض التسويقية أو عدم تطبيقها بالصورة المعلنة، و3% شكاوى سحب ملكية الأرقام من المستخدم من قبل مقدم الخدمة، بسبب عدم استخدام الخط لفترة 90 يوم و2% مشكلات أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 39 درجة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

«هاشيت أنطوان» تصدر طبعة جديدة للرواية البوليسية «نداء الكوكو»

منصة «الفن المعاصر» تستضيف شرف الدين ماجدولين.. غدا

«كتاب باذبين».. عودة الطفل إلى مدينته الضائعة

الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين