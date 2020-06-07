بعد قليل.. إعلان قواعد تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بالرقم نفسه

يعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد قليل، لقاءً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع صحفيين وإعلاميين للإعلان عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بالرقم نفسه، خلال 24 ساعة، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.وقال وزير الاتصالات لـ"الدستور" إن تعديل القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بانتقال المستخدم من شبكة إلى أخرى بالرقم نفسه يأتي في إطار تلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تصب في مصلحة الجميع المشغلين والمستخدمين والجهة المنظمة للسوق.وأكد أن من حق العميل تغيير رقمه من شركة إلى أخرى وفقًا للآليات الجديدة ومن دون أي تأخير أو مضايقة للمستخدم حال عدم اقتناعه بقوة الشبكة في منطقته.وكان الجهاز القومي للاتصالات قد أصدر ١٠ تقارير جودة لخدمات المحمول ليطلع المستخدمين على مناطق تدني الخدمات وضعف الشبكات لكل شركة على حدة بحسب القياسات التي يجريها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات شهريًا في نحو ٢٤ ألف كيلو متر وأكثر من ٨٠ منطقة وحيًا وطريقًا.كما استقبل الجهاز القومي للاتصالات نحو 52 ألف شكوى، خلال الربع الأول من العام الجاري لخدمات المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي، تم الانتهاء من حل 50549 منها بنسبة 97%.وقال التقرير إن شكاوى صعوبة نقل الأرقام بين المشغلين سجلت نحو 43%، تتضمن رفض نقل الرقم بدون سبب أو عدم الرد على الطلب أو وجود مشكلات فنية بعد النقل، ونحو 18% نسبة شكاوى مشاكل في حساب الاستهلاك أو الفواتير، و13% شكاوى من جودة الخدمة، والتي تشمل مشاكل التغطية وجودة الصوت وانقطاع المكالمات وعدم القدرة على إجراء المكالمة وبطء خدمة الموبايل إنترنت ونحو 8% شكاوى من إيقاف الخدمة لعدم استيفاء جميع البيانات المطلوبة لتفعيل الخدمة، و6% شكاوى اشتراك في خدمة دون رغبة العميل، و4% شكاوى من معاملات نقل الأموال عبر الهاتف المحمول "المحفظة"، و3% شكاوى من عدم وضوح العروض التسويقية أو عدم تطبيقها بالصورة المعلنة، و3% شكاوى سحب ملكية الأرقام من المستخدم من قبل مقدم الخدمة، بسبب عدم استخدام الخط لفترة 90 يوم و2% مشكلات أخرى.