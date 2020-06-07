الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، ورياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة نهارًا، لطيف ليلًاويكون هناك أمطار خفيفة ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 39 21الإسكندرية 28 20وادي النطرون 38 19طنطا 37 19شبين الكوم 38 19دمنهور 36 20بلطيم 31 20مطروح 24 15السلوم 26 17سيوة 33 19بورسعيد 31 19دمياط 30 18الزقازيق 39 19المنصورة 38 19الإسماعيلية 38 17السويس 37 18العريش 30 18رفح 30 17رأس سدر 32 21نخل 36 16نويبع 37 25طابا 36 22كاترين 28 17الطور 32 21شرم الشيخ 31 26الغردقة 31 25مرسى علم 34 24الفيوم 41 19بني سويف 41 20المنيا 40 22أسيوط 40 22سوهاج 40 23قنا 40 25الأقصر 41 26أسوان 41 27إدفـــو 41 26أبو سمبل 38 26الوادي الجديد 41 25شلاتين 35 26أبو رماد 34 26حلايب 31 28رأس حدربة 31 27