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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

213 ألف جنيه فاتورة علاج مريض كورونا بمستشفى خاصة

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:59 ص
مريض كورونا
مريض كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال أحمد مصطفى، إن والده مصاب بفيروس كورونا، وتوجه به إلى أحد المستشفيات الخاصة، فطلبوا منه 70 ألف جنيه تحت الحساب قبل قبول والده، مشيرًا إلى أنهم رفضوا إعطاءه تفاصيل تكلفة العلاج.

وأضاف أحمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"دفعت الفلوس ورفضوا يدوني فاتورة مفصلة، وأعطوني الفواتير على ورق أبيض لا تبين أنها مستشفى ولا تثبت أي شيء".

ولفت إلى أن والده في المستشفى منذ 7 أيام، وطلبوا منه دفع 213 ألف جنيه لإخراج والده من المستشفى، كما رفضوا إعلامه بنتيجة المسحة هل أصبحت سلبية أم لا.

وأردف:"مش عارفين نتيجة المسحة طلعت ولا لا، قالوا هنكتبله كورس علاج وخده في البيت، لما تدفع الفلوس، روحنا القسم قالوا معترضناش ياخد والده، لكنهم رفضوا يخرجوه".

وتابع: "المستشفى فيها 30 سرير لحالة كورونا، لو أخدوا 100 ألف من كل واحد هيجمعوا 3 ملايين في 7 أيام، لكن ليه المبالغة في الأسعار".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إنه تم فتح المجال للمستشفيات الخاصة والمؤسسات الطبية فى مصر كلها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، باعتبار أن بعض المواطنين من المصابين بالفيروس لا يرغبون في العلاج بالمستشفيات الحكومية، فيتوحه إلى مستشفى خاصة لتلقى العلاج.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى المواطنين المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة: "بناشد المواطنين، كل مواطن شايف فيه مبالغة شديدة في فواتير العلاج من كورونا في المستشفيات الخاصة يقدم شكوى رسمية، وسيتم التحقيق الفوري فيها".

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