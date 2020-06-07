رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير فى الشأن الليبى: مصر قدمت الأدلة على جرائم أردوغان فى ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:27 ص
عبدالستار حتيتة
عبدالستار حتيتة
سناء إسماعيل
طباعة
علق عبدالستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، على إعلان القاهرة اليوم الذي أعلنه الرئيس السيسي في مبادرة ليبية برعاية مصرية لتسوية النزاع الليبي، قائلًا: "جدية حكومة الوفاق مرهونة بالموقف الدولي الذي من المفترض أن يدعم مبادرة القاهرة ممثلًا في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عديدة".

وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "مصر عندما طرحت المبادرة فهي توجهها لليبيا والمجتمع الدولي خاصة الدول المؤثرة، والأساس في جوهر تلك المبادرة أن بنودها مبنية على أسس مبنية سلفًا في إدارة ملف الأزمة الليبية بما فيها روسيا، وأن مبادرة القاهرة مقدمة في ملعب الدول الكبرى المؤثرة في الملف الليبي".

وحول الفارق بين رد فعل المجتمع الدولي على مخرجات مؤتمر برلين والمبادرة الأخيرة قال: "مسلم به أن هناك دول في العالم تحاول تنفيذ مخططات لها في ليبيا عبر النظام الأوردغاني"، مشيرًا إلى أن دولًا مثل روسيا عليها عبء كبير؛ بسبب المقاتلين الأجانب في شمال سوريا والداخل التركي، حيث تم نقلهم للأراضي الليبية، ولا أحد يريد عودتهم لبلادهم سواء أكانوا أوروبيين أو أجانب أسيويين، والدليل أن هذه الدول المتأمرة فتحت الطريق لنقل المقاتلين، وغضت الطرف عن عمليات دخولهم للأراضي الليبية.

وأشار إلى أن الفارق بين شمال سوريا وطرابلس أن سوريا بها تعدادات مذهبية وعرقية مقارنة بالشعب الليبي، مشيرًا إلى أن التركيبة القبلية للشعب الليبي تصعب مهمة أردوغان في ليبيا.

وأوضح أن مبادرة مصر تقدم بشكل غير مباشر الأدلة على جرائم نظام أردوغان وتدخله في الشأن الليبي بشكل غير مباشر، عبر صياغتها لإعلان القاهرة الممهور بالأدلة والبراهين على جرائم أردوغان، مشيرًا إلى أن مصر ظلت صامتة طوال تدخل تركيا غير المباشر في ليبيا حتى انتهج أردوغان لغة "وقحة" في التدخل في الشأن الليبي وبشكل سافر معلنًا وصول مستشارين عسكريين أتراك وغيرهم، وتنقيبه عن الغاز، وبالتالي مصر قدمت جنون "أردوغان " بالأدلة للمجتمع الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«النهار» تعلق البث الحى بعد منع «الأعلى للإعلام» 5 مذيعات من الظهور

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

الصحة تطالب المتضررين من فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة بتقديم شكوى

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

منوعات

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

«الحرمان العاطفي السبب».. استشارى نفسي يوضح سبب تكرار وقائع تعذيب القطط

جهود وزارة التموين في توفير السلع للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر