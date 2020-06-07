رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

البرلمان الليبى: مبادرة القاهرة توحد الشعب وتعيد له السلطة كاملة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:02 ص
البرلمان الليبى
البرلمان الليبى
سناء إسماعيل
طباعة
علق عبدالحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، على مبادرة القاهرة لتسوية النزاع الليبي قائلًا: "الفرق بين إعلان ومبادرة القاهرة وبين أي مبادرات أخرى أن الأخيرة انطلقت من القاهرة، وهي مبادرة ليبية برعاية مصرية، وهذه أول علامة فارقة تجعلها تختلف عن المبادرات الدولية المطروحة سابقًا".

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " القاهرة الآن "، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن بنود ونقاط إعلان القاهرة تحمل في طياتها الكثير والعديد من النقاط الإيجابية التي لم تذكر في مبادرات سابقة اتسمت بالضبابية، مشيرًا إلى أن المبادرة نصت على أهم البنود، وهي وحدة واستقلال ليبيان وانسحاب كافة الميلشيات، ووقف إطلاق النار.

وكشف مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن أهم البنود في مستقبل ليبيا أن الرئيس القادم سيكون منتخب من الشعب الليبي بكافة طوائفه من خلال مجمع انتخابي لكل إقليم يرشح من خلاله من يرى في نفسه المقدرة على قيادة البلاد، كاشفًا أن هذه البنود تمثل رؤية ليبية قادها رئيس البرلمان الليبي منذ بداية رمضان لتوحيد الصف الليبي، مما يعيد السلطة كاملة للشعب الليبي.

وحول توقعه لرد فعل حكومة الوفاق قال: "حتى الآن لم يصدر رد فعل رسمي من حكومة السراج، لكن لوجود شخصيتين قويتين في البلاد مثل المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، ضمن المبادرة يعطيها قوة ورغبة حقيقية في التسوية برعاية القاهرة، خاصة بند وقف إطلاق النار، متوقعًا رفض الطرف الأخر المبادرة؛ لأنه لا يريد أن تكون ليبيا دولة ولا جيش قوي.

وتابع: "لو عدنا لاتفاق الصخيرات لوجدنا أن أحد نصوصه يطلب وقف تدخل الميلشيات في الشأن الليبي، والآن وبعد خمس سنوات ماذا حدث من اتفاق الصخيرات أصبحت الميلشيات هي من تحمي القائمين على طرابلس"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجلس رئاسي في طرابلس؛ لأن أغلب أعضائه تقدموا باستقالاتهم، والسراج الآن بمفرده محتميًا في الميلشيات، وفي المقابل حفتر، والمستشار عقيلة صالح يرغبون في بناء دولة حقيقية.

وأكد أن موقف حكومة السراج من المبادرة يحدده الموقف الدولي، حيث يجب أن يكون داعمًا لها، والضغط على الطرف الأخر للانصياع وقبولها من أجل مصلحة الشعب الليبي، وإن كان المجتمع الدولي جادًا فعليه أن يجبر السراج على قبولها، وعدم وجود تدخلات في الشأن الليبي، كاشفًا أنه لأول مرة يعلن المستشار عقيلة صالح، أن عدد المرتزقة السوريين بلغ نحو 10 آلالاف مرتزق، وبالتالي هذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه الموقف الدولي، وهو عدم التدخل في الشأن الليبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

الصحة تطالب المتضررين من فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة بتقديم شكوى

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

«الحرمان العاطفي السبب».. استشارى نفسي يوضح سبب تكرار وقائع تعذيب القطط

جهود وزارة التموين في توفير السلع للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر