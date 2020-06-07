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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: الوفاة بسبب القلب فى أمريكا أكبر من ضحايا كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:44 ص
الوفاة بسبب القلب
الوفاة بسبب القلب
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، إن المريض النفسي عندما يصاب بفيروس كورونا مثله مثل أي مريض أخر، لا يشكل التعامل معه خطرًا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المرض النفسي مرض عضوي، محله المخ، والمريض النفسي مثل مريض السكري ومريض القلب ومريض الصدر ومريض السرطان".

وأوضح أن الخوف من كورونا أخطر من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، الخوف يسبب زيادة ضربات القلب، وزيادة الضغط والسكر، ويجعل الحياة سلبية، مشيرًا إلى أن الرعب والخوف سببه الإعلام العالمي.

ونوه إلى أن من يموتون بأمراض القلب أكثر من الـ100 ألف الذين ماتوا بالفيروس في أمريكا.

وتابع: "الناس خايفين يروحوا المستشفيات، ولا أحد يعرف مسار كورونا، كلها اجتهادات، وكل العلاجات تجارب، لكن المؤكد أن 80% من المرضى يمر عليهم مثل الإنفلونزا، من يدخل الرعاية المركزة 3% فقط".

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