«الاتصالات»: لم نتلق شكاوى من سرعة الإنترنت خلال الامتحانات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لم تتلق أي شكاوى خلال أداء الطلاب للامتحانات إلكترونيًا، مضيفا: «لا توجد ولا شكوى من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب».وأضاف وزير الاتصالات، خلال اتصال هاتفي برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيرًا مما كانت عليه قبل الجائحة.وأكد أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمي مثل استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة العدل، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، وتابع: «اخترنا هذه القطاعات لأنها الأكثر شيوعًا وتهم قطاعا كبيرا من المواطنين».ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام بتقوية البنية المعلوماتية بمصر، وسيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد انتهاء الجائحة.