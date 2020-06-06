خريطة أندية مصر: 10.5% تخضع لإشراف الدولة و3 محافظات تعاني

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، خريطة الأندية على مستوى محافظات الجمهورية البالغ عددها 774 ناديًا معظمها يتبع القطاع الخاص بعدد 560 ناديًا، مقابل 130 ناديًا بالقطاع العام والأعمال العام، و84 ناديًا حكوميًا، تمثل 10.5% من إجمالى عدد نوادى الجمهورية.فى السياق، جاءت محافظة الإسكندرية فى صدارة محافظات الجمهورية الأكثر استحواذًا على الأندية بعدد 102 نادٍ، يليها محافظة القاهرة 85 ناديًا، ثم محافظة الجيزة 41 ناديا، سوهاج 40 ناديًا، الدقهلية 36 ناديًا، والمنوفية 35 ناديًا، وفقًا لآخر حصر بنهاية 2018.فى المقابل بلغ إجمالى عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4.3 ألف مركز، يقع غالبيتها بمحافظة الدقهلية بعدد 430 مركز شباب، يليها محافظة البحيرة 381 مركز شباب، ثم محافظة الشرقية 371 مركز شباب، والغربية 282 مركز شباب.