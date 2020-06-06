الجيش الليبى يكشف حقيقة نجاح هجوم ميليشيات الوفاق على سرت

علق اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، على ادعاءات إعلام حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بشأن قرب دخول الميليشيات التابعة لها دخول مدينة سرت.وقال المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن القوات المسلحة الليبية، تصدت اليوم لأكبر هجوم اشترك فيه أكبر عدد من الميليشيات، التي تجمعت من طرابلس والزاوية وعدة مدن، وتمكنت من كسر الهجوم، ونفذت هجوم مضاد.وأضاف المسماري: "عشرات الجثث متناثرة ومحترقة، لكننا لن ننشرها في الإعلام احتراما للآدمية، ولتستمر الجزيرة في نشر أكاذيبها".ولفت إلى أن تدخل وسائل الدفاع الجوي منع ميليشيات الوفاق من استخدام الطائرات المسيرة.وأردف المسماري: "آلاف الشباب حملوا سلاحهم وذهبوا إلى سرت، لمواجهة الميليشيات، الشعب الليبي والقوات المسلحة قامت بكسر الروح المعنوية التي ارتفعت للمليشيات خلال الأيام الماضية".وأكد أن القوات المسلحة استطاعت أن توقف التقدم العسكري للميليشيات، والساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.