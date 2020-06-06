محمد عبدالحكم: «إعلان القاهرة» خارطة طريق لإنهاء أزمة ليبيا

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا تعد خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من خلال مسارات متكاملة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.وأضاف «عبدالحكم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي يبذل جهدًا كبيرًا لإنهاء معاناة الشعب الليبيي وعودة الأمن، قائلا «الأمن الليبي هو جزء من الأمن القومي المصري، واستقراره جزء من استقرار مصر».ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المبادرة المصرية تختلف، لأنها تستند إلى مبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى جانب أنها متكاملة، وهي دعوة لكل الدول والقوى الإقليمية من أجل دعم هذه المبادرة، موضحًا أنها دعت الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي لمساندتها.وتابع: «هذا يعني أن الرئيس يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من أجل إنهاء العبث التركي في الشأن الليبي وإنهاء وجود المرتزقة الأجانب».