أهالى الأسرى في سجون الحوثيين يناشدون المجتمع الدولي بالإفراج عن أبنائهم

ناشد أهالي الأسرى والمختطفين في سجون الحوثيين اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن أبنائهم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.وطالبت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ورابطة أمهات المختطفين ولجنة أهالي الأسرى والمختطفين - في بيان مشترك أوردته قناة (العربية) - بتدخل عاجل لسرعة إنقاذ آلاف المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي في ظل تفشي وباء كورونا الذي اجتاح السجون على مرأى ومسمع من قيادة الميليشيات.وأضاف البيان: "تابعنا بقلق شديد وأسف بالغ تفشي وباء كورونا المستجد في سجون الميليشيات الحوثية، التي تكتظ بالعشرات من الأسرى والمختطفين بل بالمئات أحيانا في ظروف صحية صعبة بالغة التعقيد".وأشار البيان، إلى الأوضاع المزرية في السجون الحوثية، حيث يحتجز الأسرى والمختطفون منذ سنوات في أماكن تفتقد لأدنى مقومات العيش، والمعاملة السيئة والتعذيب ضاعفت من تفشي الفيروس "بصورة مفزعة"، محملا ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة المختطفين في سجونها، مطالبا بضرورة الإفراج عن المختطفين.ودعا البيان، لطرح ملف الأسرى على طاولات الأمم المتحدة ورفعه لمبعوثها الخاص مارتين جريفيث ولإيلائه الأهمية الأولى في مفاوضات السلام القادمة.يأتي ذلك وسط أنباء مؤكدة عن قيام ميليشيات الحوثي بنقل مصابين بفيروس كورونا بين سجونها، المعروفة والسرية، في إطار استراتيجية جديدة للميليشيات للتخلص من المختطفين المعارضين لها والقابعين منذ سنوات في سجونها دون أي تهم.