ضبط عريس أقام حفل زفافه في حنطور بالدقهلية

اتخذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجقهلية الإجراءات القانونية تجاه عريس أقام زفة عرسه على عربة حنطور بإحدى قرى المحافظة.وعرض أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو يتضمن زفة لعروسين بإحدى قرى الدقهلية على عربة حنطور، وتبين أن الفيديو مصور بقرية ميت القرشي، دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية لزفاف عروسين، وباستدعاء العريس قرر قيامه باستئجار عربة حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أهليتها والذى يبعد عن منزله 60 متر تقريبًا، لتوصيلهما لمنزل الزوجية وذلك قبل موعد حظر الانتقال.باستدعاء مالك الحنطور (مقيم بدائرة مركز ميت غمر) أيّد ما جاء بأقوال المذكور وقيامه بذلك مقابل عائد مادى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.