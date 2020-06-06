صحفي ليبي عن «إعلان القاهرة»: الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة

قال عبدالباسط هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إنه يجب على الليبيين ألا ينحازوا للمشروع التركي الذي يسعى لتوطين آلاف المرتزقة ومشروع الإخوان الممتد على هذه الرقعة، مشيرًا إلى أن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة، وسيتضح فيها الأمور إن حسنت النوايا.وأضاف «هامل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قدمت خارطة حقيقة بعد إعلان المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.ولفت إلى أن مصر لديها قبول كامل لدى الشعب الليبي، وهو ما سينجح من المبادرة المصرية، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية تجاه تركيا، لوقف تدخلها في الشأن الليبي، وعليه الضغط لإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.ونصح عبدالباسط هامل الشعب الليبي بالجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم الانحياز إلى المشروع القطري والتركي الذي يخطط لتدمير ليبيا.