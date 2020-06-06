داود أوغلو يطالب برحيل نظام أردوغان

أكد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، حاجة تركيا إلى رؤية سياسية جديدة، تعجز حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إنتاجها، فضلا عن عدم قدرتها على إدارة الأزمات اليومية، في إشارة واضحة إلى وجوب رحيل نظام أردوغان.وسلط داود أوغلو، خلال لقائه مع أعضاء الحزب في مدينة صقاريا، الضوء على أزمة إلغاء حظر التجوال في تركيا والتخبط الذي شهدته حكومة أردوغان بشأن الموقف من استمرار فرض الحظر من عدمه، مشددًا على وجود أزمة إدارية فضلًا عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.وفي إطار استمرار تخبط السلطة التركية وعشوائيتها بشأن حظر التجوال، أعلن أردوغان، يوم أمس الجمعة قرار حظر التجوال الكلي في 15 ولاية يومي السبت والأحد، فيما سبق أن صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو باستمرار الحظر، فيما صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، لجريدة «حرييت» التركية، بإلغاء حظر التجوال نهائيًا.وبيّن داود أوغلو أن وزير الداخلية لم يتعلم من درس إعلان حظر التجوال السابق، الذي أدى إلى كوارث صحية في تركيا وتفشي فيروس كورونا على نحو مخيف، وقوبل القرار بانتقاد شديد مما أجبر صويلو على تقدييم استقالته قبل رفضها من قبل الرئيس التركي.