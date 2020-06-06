انسحاب ميلشيات الوفاق من غرب سرت بعد غارات للجيش الليبي

وأفاد الجيش بأن قواته الجوية قصفت رتلا عسكريا تابعا لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة "أبوقرين" جنوب مدينة مصراتة.





وذكر الجيش الليبي - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أنه شن غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلا عسكريا في وادي بي جنوب أبوقرين.

تراجعت الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق، مساء اليوم، من غرب مدينة سرت بعد سلسلة غارات جوية مُكثّفة من مقاتلات الجيش الليبي.وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان لها أن القوات المُسلحة الليبية أُفشلت محاولة مجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تُركيًا والمرتزقة السوريين والأتراك للهجوم على مدينة سرت.وأشار البيان إلى قوات الجيش تقوم بالهجوم ومطاردة فلولهم بعدما ردتهم خاسرين متكبدين خسائرًا كبيرةً في العتاد والأرواح.وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق إن القوات بدأت في شن هجوم مضاد على المليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة شرق مصراتة، بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية والتي لا زالت تقدم غطاء جوي كثيف وفي الدعم الناري للقوات البرية.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم، أعلنوا في وقت سابق اليوم عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تضمنت مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين المقبل، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.ويقضي «إعلان القاهرة» بإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية.ونصت المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.